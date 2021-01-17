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Росморречфлот назвал число россиян на затонувшем у Турции сухогрузе

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Два гражданина России из 12 членов экипажа находились на борту затонувшего у берегов Турции сухогруза. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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В ведомстве отметили, что владельцем судна является украинская компания «Arvin Shipping LTD».

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер уточнил, что 13 членов экипажа затонувшего судна являются гражданами Украины, а не России.

Ранее в этот день он сообщил, что сухогруз с российским флагом затонул в районе Инкуму. Ведется спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

Трех человек уже спасли, два моряка погибли. Позднее стало известно о спасении пятерых членов экипажа. Поиски восьми моряков продолжаются. ВМС Турции направили фрегат для помощи в поисково-спасательных работах.

Причиной крушения сухогруза у берегов Турции могли стать плохие метеоусловия. Об этом 17 января сообщили турецкие власти.

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