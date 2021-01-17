В Петербурге подростка заподозрили в двойном убийстве

Дело об убийстве возбуждено в Петербурге по факту обнаружения тел 53-летней местной жительницы и ее 43-летнего брата с ножевыми ранениями, сообщила в воскресенье, 17 января, пресс-служба управления СК по городу.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии в качестве подозреваемого задержан неоднократно судимый, 17-летний сын потерпевшей», — говорится в публикации.

Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

5 декабря сообщалось, что подросток в Санкт-Петербурге признался в убийстве бабушки. По данным правоохранителей, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности 16-летний подросток во время ссоры с 71-летней пенсионеркой несколько раз ударил женщину ножом, из-за чего она умерла. На следующий день он явился в полицию, где сообщил о совершенном им преступлении.