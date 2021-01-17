Шредер назвал расширение НАТО причиной возвращения Крыма в РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в рассказал о своем понимании причин воссоединения Крыма с Россией. Интервью с ним опубликовало издание Der Spiegel.

«Дискуссия пошла в другое русло, и прежде всего из-за Америки, о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России», — приводит газета его слова.

По мнению Шредера, до этого Россия была намного более открыта для сотрудничества с НАТО. Если бы Украина вступила в НАТО, Севастополь оказался бы на территории альянса, подчеркнул он.

Слова бывшего немецкого канцлера прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, политик высказал главную причину возвращения полуострова в состав России.

Он добавил, что жители Крыма, находясь в составе Украины, так и не приняли ее как самостоятельное государство.

«Ментально мы оставались частью огромной России. Расширение НАТО, украинизация, непонятные нам «европейские ценности» лишь укрепляли нашу уверенность», — подчеркнул депутат.

Бальбек отметил, что Шредер лучше других европейских политиков понимает Россию, передает RT.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.