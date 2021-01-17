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Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Умер депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин

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Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице на 79-м году жизни. Об этом 17 января сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Как сообщил он РЕН ТВ, 3 января парламентария госпитализировали с коронавирусом. В связи с этим Дерябин предположил, что причиной смерти Антошкина мог стать COVID-19 или осложнения от него.

В беседе с «Интерфаксом» Дерябин уточнил, что дата и место погребения Антошкина будут объявлены позднее.

Депутат Госдумы Николай Николаев назвал смерть Антошкина большой утратой, отметив, что генерал-полковник «прошел огромный путь, непростой путь», в том числе «с точки зрения влияния на здоровье».

«Человек удивительной воли. Он всегда очень активный был. На всех заседаниях, в комитетах он всегда участвовал», — отметил Николаев.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в Федоровском районе Башкирской АССР. Окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков им. И.С. Полбина.

С 1975 по 1979 год он был командиром 87-го отдельного разведывательного авиаполка Туркестанского военного округа, позднее командиром 11-го разведывательного авиаполка в группе советских войск в Германии.

Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, пишет «Газета.ру».

В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.

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