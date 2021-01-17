Биатлонист Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Германии

Российский спортсмен Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в Германии. Об этом сообщила в воскресенье, 17 января, газета «Спорт-экспресс».

Как уточнили в издании, биатлонист отсутствует в списке участников гонки на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что причина снятия биатлониста с масс-старта неизвестна.

«Логинов не бежит масс-старт. Даже тренеры не могут сказать почему. Однако», — написал Губерниев в Telegram.

Отмечается, что от России в масс-старте примут участие Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. Биатлонист Логинов занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира-2020/21.

Гонка состоится 17 января.

Ранее, 14 января, три российские спортсменки заняли первые места в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU.

10 января сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.