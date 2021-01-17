Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аэропорт Сочи приостановил работу из-за непогоды
Общество
Победители «Дакара» гонщики «КамАЗ-мастер» прибыли в Москву
Армия
Источники рассказали о судьбе российских самолетов «открытого неба»
Мир
Росморречфлот назвал число россиян на затонувшем в Турции сухогрузе
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону победила в эстафете на первом этапе Кубка IBU
Общество
Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского
Мир
В Индонезии подтвердили исправность двигателей разбившегося Boeing
Общество
В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

В ряде регионов начнется эксперимент по замене водительских прав на QR-коды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде российских регионов водителям разрешат в рамках эксперимента использовать вместо прав мобильное приложение с QR-кодом. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов на Гайдаровском форуме.

Готовность к потрясениям: автопроизводители подвели итоги года
Как рынок пережил пандемию и чего ждать в ближайшем будущем

По его словам, ведомство проработало и согласовало с МВД специальное приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Считать его смогут специальные устройства, которое выдадут инспекторам ГИБДД, пишет «Российская газета».

Приложение будет запущено в экспериментальном режиме в ряде субъектов, однако, в каких именно, не сообщается.

Депутат Ярослав Нилов, комментируя инициативу, подчеркнул, что полностью ее поддерживает, так как в условиях развития цифровых технологий «давно пора было к этому перейти».

11 января газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАП.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» усомнился в эффективности предлагаемых мер.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сочла оправданным такое предложение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021