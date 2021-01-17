В ряде регионов начнется эксперимент по замене водительских прав на QR-коды

В ряде российских регионов водителям разрешат в рамках эксперимента использовать вместо прав мобильное приложение с QR-кодом. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов на Гайдаровском форуме.

По его словам, ведомство проработало и согласовало с МВД специальное приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Считать его смогут специальные устройства, которое выдадут инспекторам ГИБДД, пишет «Российская газета».

Приложение будет запущено в экспериментальном режиме в ряде субъектов, однако, в каких именно, не сообщается.

Депутат Ярослав Нилов, комментируя инициативу, подчеркнул, что полностью ее поддерживает, так как в условиях развития цифровых технологий «давно пора было к этому перейти».

11 января газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАП.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» усомнился в эффективности предлагаемых мер.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сочла оправданным такое предложение.