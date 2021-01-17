Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аэропорт Сочи приостановил работу из-за непогоды
Общество
Победители «Дакара» гонщики «КамАЗ-мастер» прибыли в Москву
Армия
Источники рассказали о судьбе российских самолетов «открытого неба»
Мир
Росморречфлот назвал число россиян на затонувшем в Турции сухогрузе
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону победила в эстафете на первом этапе Кубка IBU
Общество
Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского
Мир
В Индонезии подтвердили исправность двигателей разбившегося Boeing
Общество
В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Вакцина от SARS-CoV-2 Центра имени Чумакова поступит в оборот в марте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, сообщил в воскресенье, 17 января, заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации
По оценкам экспертов, на прививочную кампанию потребуется несколько месяцев

«Нашу [вакцину] ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» .

По его словам, центр рассчитывает, что разработанная вакцина будет работать более комплексно.

В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина: в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Центр имени Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах. В октябре в Кирове начались клинические исследования. В испытаниях приняли участие 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021