Вакцина от SARS-CoV-2 Центра имени Чумакова поступит в оборот в марте

Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, сообщил в воскресенье, 17 января, заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Нашу [вакцину] ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» .

По его словам, центр рассчитывает, что разработанная вакцина будет работать более комплексно.

В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина: в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Центр имени Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах. В октябре в Кирове начались клинические исследования. В испытаниях приняли участие 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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