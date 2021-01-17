Трех человек спасли с затонувшего российского сухогруза в Черном море

Три человека из состава экипажа российского сухогруза ARVIN, который затонул в Черном море у берегов Турции, спасены. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

«Три члена экипажа российского сухогруза спасены», — приводит слова Гюнера агентство Anadolu.

Гюнер также уточнил, что два члена экипажа затонувшего судна погибли. ОБ этом также сообщили местные СМИ в Twitter.

Ранее в этот день Гюнер сообщил, что в районе Инкуму затонул сухогруз с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

По данным посольства РФ в Турции, погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море, по предварительной информации, нет.

13 января, стало известно о крушении на юге Японии панамского сухогруза. Все 22 члена экипажа были спасены.