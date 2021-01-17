Менеджер Нурмагомедова обратился к бойцам UFC после выступления Уайта

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обратился к бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после выступления главы организации Дэйны Уайта. Свое обращение он опубликован в воскресенье, 17 января, в Twitter.

«Действуйте, покажи, на что вы способны, Хабибу» — написал Абдель-Азиз, обращаясь к спортсменам.

В комментариях к публикации пользователи социальной сети призвали Нурмагомедова вернуться в октагон.

Накануне, 16 января, глава UFC опубликовал в Twitter видео, где рассказал о встрече с Нурмагомедовым. Он отметил, что чемпион UFC в легком весе может возобновить карьеру.

Уайт рассказал, что Нурмагомедов призвал бойцов впечатлить его и вдохновить на возобновление карьеры. По словам главы UFC, Нурмагомедов уточнил, что если бои Конор–Порье и Хукер–Чэндлер впечатлят его, то он подумает о том, чтобы вернуться.

В конце октября 2020 года российский боец объявил о своем желании завершить карьеру. Бой с Джастином Гэтжи был последним в карьере российского спортсмена.