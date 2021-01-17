СМИ узнали судьбу записей переводчика со встречи Трампа и Путина

Действующий президент США Дональд Трамп игнорировал статью закона, требующую сохранения документации, из-за этого в истории его президентсва могут остаться пробелы. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, у Трампа есть «привычка разрывать документы» и выкидывать их. Работающие с документами сотрудники Белого дома вынуждены долго склеивать бумаги.

«Ему говорили перестать так делать, но он не хотел останавливаться», — приводит слова экс-аналитика архивов Белого дома Соломона Ларти Associated Press.

По информации издания, Трамп «конфисковал» записи переводчика, присутствовавшего в 2017 году на встрече главы США с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге.

Уточняется, что сотрудники Трампа пользовались личной электронной почтой и приложениями для обмена сообщениями. При этом несоблюдение Трампом закона, предписывающего хранить документацию, не грозит ему какими-то последствиями.

Согласно закону, глава государства не может уничтожать документацию, не обращаясь за консультацией к национальному архивисту и не уведомляя конгресс. Но президент может игнорировать рекомендации архивиста.

Ранее в этот день американский телеканал составил список самого наглого вранья Трампа. Среди них утверждения о том, что пандемия коронавирусной инфекции находится под контролем, обвинения конгрессмена в поддержке террористов, неточности в цифрах о товарообороте с Китаем.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.