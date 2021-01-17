Источник заявил об отсутствии погибших в инциденте с сухогрузом РФ в Черном море

Все члены команды российского сухогруза «Арвин», затонувшего у берегов Турции, живы. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) в воскресенье, 17 января.

«По имеющейся информации на последний час, человеческих жертв нет», — приводит агентство слова источника.

Он также отметил, что в район крушения направлены три судна, однако из-за сильного ветра и волн они не могут подойти близко.

О том, что российский сухогруз затонул в Черном море, стало известно ранее, в воскресенье.

В августе баржа перевернулась и затонула на Рыбинском водохранилище. Два человека пропали без вести. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».