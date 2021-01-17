Победители «Дакара» гонщики «КамАЗ-мастер» прибыли в Москву

Победители ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии, члены экипажа российской команды «КамАЗ-мастер» в воскресенье, 17 января, прилетели в Москву.

В аэропорту Шереметьево гонщиков встретили родные и близкие, а также фанаты и журналисты. Поклонники пришли в зону прилета с плакатами, на которых были поздравительные надписи: «С победой!» и «КамАЗ — победитель Дакара!», сообщает РЕН ТВ.

Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков. Дмитрий Сотников стал победителем в зачете грузовиков по итогам всего ралли-марафона «Дакар-2021». Вторую строчку занял Антон Шибалов. Третье место занимает Айрат Мардеев.

Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин поздравил членов экипажа команды «КамАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.

Команда Сотникова победила на первом этапе ралли «Дакар». Экипаж «КамАЗ-мастер» прошел спецучасток за 3 ч. 24 мин. Тогда же еще один экипаж россиян — Антона Шибалова, — финишировал третьим.

10 января российские экипажи «КамАЗ-мастер» под управлением Сотникова, Шибалова и Мардеева заняли первые три места на этой гонке. На следующий день экипаж под управлением Шибалова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составила 7658 км. Соревнование проходило с 3 по 15 января.