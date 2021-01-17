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Пять человек пострадали во время стрельбы в Сан-Франциско

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Пять человек получили ранения во время стрельбы в центре Сан-Франциско в США. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, департамент полиции города.

Стрельба произошла 16 января в 21:45 по местному времени (08:45 17 января мск) на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит.

«Ведется расследование, пять человек пострадали», — говорится в сообщении департамента в Twitter.

На месте происшествия работают экстренные службы. Отмечается, что ранения, которые получили пострадавшие, не угрожают их жизни. Огнестрельное оружие уже обнаружено.

Ранее, 13 января, в Москве четыре человека пострадали во время стрельбы в кафе на Ленинградском шоссе. Как установила полиция, огонь был открыт в ходе конфликта.

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