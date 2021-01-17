Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске возросло до 199
Общество
Победители «Дакара» гонщики «КамАЗ-мастер» прибыли в Москву
Армия
Источники рассказали о судьбе российских самолетов «открытого неба»
Мир
Источник заявил об отсутствии погибших в инциденте с сухогрузом РФ в Черном море
Общество
Скончался посол России в ОАЭ
Общество
Церемония прощания с Борисом Грачевским началась в Москве
Мир
В Индонезии подтвердили исправность двигателей разбившегося Boeing
Общество
В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин
Сюжет:

Депутат Госдумы прокомментировал слова Шрёдера о воссоединении Крыма с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о воссоединении полуострова с Россией. Свое мнение он высказал в воскресенье, 17 января.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

Депутат отметил, что крымчане не смогли принять Украину как самостоятельное государство за годы ее существования.

«Ментально мы оставались частью огромной России. Расширение НАТО, украинизация, непонятные нам «европейские ценности» лишь укрепляли нашу уверенность», — сказал Бальбек RT.

При этом он отметил, что Шрёдер лучше других европейских политиков понимает Россию.

«Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», — подытожил депутат.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что Шрёдер поверхностно знает о ситуации на полуострове в период с 1992 по 2014 год. По словам депутата, истинной причиной воссоединения Крыма с Россией стало желание Крыма вернуться домой, а не расширение НАТО, как полагает экс-канцлер ФРГ.

Накануне Шрёдер в интервью изданию Der Spiegel с критикой обрушился на дискуссии о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, заявив, что Крым воссоединился с Россией якобы из-за политики расширения Североатлантического альянса на восток. Он подчеркнул, что «ни один российский президент не вернет Крым Украине».

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021