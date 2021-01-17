Депутат Госдумы прокомментировал слова Шрёдера о воссоединении Крыма с РФ

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о воссоединении полуострова с Россией. Свое мнение он высказал в воскресенье, 17 января.

Депутат отметил, что крымчане не смогли принять Украину как самостоятельное государство за годы ее существования.

«Ментально мы оставались частью огромной России. Расширение НАТО, украинизация, непонятные нам «европейские ценности» лишь укрепляли нашу уверенность», — сказал Бальбек RT.

При этом он отметил, что Шрёдер лучше других европейских политиков понимает Россию.

«Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», — подытожил депутат.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что Шрёдер поверхностно знает о ситуации на полуострове в период с 1992 по 2014 год. По словам депутата, истинной причиной воссоединения Крыма с Россией стало желание Крыма вернуться домой, а не расширение НАТО, как полагает экс-канцлер ФРГ.

Накануне Шрёдер в интервью изданию Der Spiegel с критикой обрушился на дискуссии о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, заявив, что Крым воссоединился с Россией якобы из-за политики расширения Североатлантического альянса на восток. Он подчеркнул, что «ни один российский президент не вернет Крым Украине».

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.