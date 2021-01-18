Пожалуй, еще никогда партийный съезд ХДС, в общем-то рутинное и бюрократическое событие, не привлекал к себе столь пристального внимания. Нынешний стал исключением, ведь в минувший уикенд главная правящая сила Германии выбирала нового лидера, который станет лицом партии в грядущую эпоху «после Меркель». Съезд впервые в истории ХДС прошел в формате онлайн в соответствии с эпидемиологическими нормами.

Своего нового председателя взамен несостоявшейся «преемницы Меркель» Аннегрет Крамп-Карренбауер, добровольно оставившей свой пост в прошлом году, партия должна была получить еще в прошлом мае. Но из-за пандемии съезд и голосование переносили — сперва на сентябрь 2020-го, а потом на январь 2021-го. Злые языки, однако, говорили, что причины крылась не только в коронавирусных ограничениях, но и в стремлении партийного истеблишмента не допустить победы резкого и полемичного Фридриха Мерца, который, несмотря на неоднократные политические поражения (в прошлый раз на выборах главы ХДС он проиграл Крамп-Карренбауер, а еще ранее из-за разногласий с Меркель и вовсе ушел из политики), упорно стремился занять кресло партийного лидера.

Интересно, что после полутора десятилетий нахождения у власти женщины из бывшей ГДР и неудачной попытки снова передать партийное лидерство в женские руки список кандидатов на высший пост в ХДС стал абсолютно «гендерно нетолерантен». На высшую партийную должность претендовали исключительно мужчины, причем именно из западных земель. В итоге победу (правда, лишь во втором туре) одержал Армин Лашет — карьерный политик с юридическим образованием и журналистским бэкграундом, действующий премьер-министр одной из самого экономически развитых регионов, Северного Рейна-Вестфалии.

Армин Лашет родился в 1961 году в Аахене, вступил в партию в 18 лет. В 1980-е работал на телевидении, затем был главным редактором церковной газеты. В 1990-е начал политическую карьеру, с 1994 года стал депутатом бундестага, затем перебрался в Европарламент. Вернувшись в Германию, был избран в президиум ХДС и занял пост министра поколений, семьи, женщин и интеграции в земле Северный Рейн-Вестфалия, которую он и возглавил с 2017-го. Лашет неоднократно высказывался в пользу более тесной кооперации с Россией — с учетом ограничений санкционной политики. В одном из интервью даже заявил, что «Россия нам необходима для решения многих вопросов в этом мире». Кроме того, он является убежденным сторонником проекта «Северный поток – 2».

Однако при всем этом нужно понимать, что избрание Армина Лашета главой ХДС не снимает окончательно, как говорят сами немцы, «вопроса К» (нем. K-Frage — «вопрос канцлерства»). В ХДС полагают, что с претендентом на должность главы кабинета министров правильнее будет определиться к весне. В этом есть своя логика, ведь сейчас ФРГ находится в жестком противоэпидемическом локдауне, и еще непонятно, как через несколько месяцев это скажется на финансовом и, как следствие, на электоральном самочувствии граждан. Кроме того, нельзя забывать и о печальном опыте Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она считалась абсолютной фавориткой Меркель и ее потенциальной сменщицей на канцлерском посту. Однако череда внутриполитических скандалов и ее неспособность сгенерировать новую партийную повестку привели к неизбежной отставке.

На этом фоне в кулуарах как о реальном кандидате на канцлерский пост упорно говорят о премьер-министре Баварии, главе ХСС Маркусе Зёдере. Эксцентричный баварец в период пандемии проявил себя как чрезвычайно эффективный региональный менеджер. Лидер ХСС предпринял значительные усилия, чтобы взять под контроль распространение инфекции, чем завоевал популярность не только на своей малой родине. Однако сам Зёдер предпочитает убеждать аудиторию, что намерен продолжать работу в Баварии. Несмотря на это, эксперты полагают, что он все-таки может вступить в борьбу за канцлерский пост. При этом нужно понимать, что ХСС принципиально никогда не выдвигала кандидатов в канцлеры: кандидатуру главы правительства традиционно предлагала «старшая» партия в тандеме — ХДС. Зёдер может стать первым в истории объединенной Германии баварцем, претендующим на этот пост. Вместе с тем в ХДС/ХСС отношение к харизматичному Зёдеру неоднозначное. Многие полагают, что он увлекается популистской риторикой и заигрывает с правыми.

Так или иначе, но вопрос о том, кто реально заменит Меркель, пока не снят. Думается, готового ответа нет и в высшем партийном истеблишменте. Слишком уж непредсказуема ситуация: то и дело появляются новые штаммы коронавируса, вакцинация происходит не в том масштабе, в котором хотелось бы, а стремление не перегрузить систему здравоохранения порождает новые жесткие ограничения. При этом никуда не делись и нерешенные партийные проблемы — концептуальное обновление программы и расширение электоральной базы, так что вакансия преемника Меркель пока открыта и, вполне возможно, нас могут ждать и сюрпризы.

Автор — научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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