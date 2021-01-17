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Вакцину центра им. Чумакова от COVID-19 введут в гражданский оборот в марте

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Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте, сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в эфире канала «Россия 1» в воскресенье, 17 января.

«Нашу (вакцину — Ред.) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — сказал он.

Чернов добавил, что в геноме коронавируса обнаружили уже более 50 различных видов белков.

«Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита, она будет более комплексная», — подчеркнул замгендиректора центра.

Новость дополняется.

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