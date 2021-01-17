Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Татарстане, среди погибших двое детей. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в поселке Пятидворье, площадь возгорания составила 6 кв. м.

После тушения огня пожарные обнаружили тела погибших, среди которых двое детей — мальчики 12 и 9 лет.

Как заявили в ГУ МЧС по Республике Татарстан, среди причин возникновения пожара рассматривают неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Днем ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Махачкале.