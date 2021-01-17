Скончался посол России в ОАЭ

Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался на 68-м году жизни, сообщила в воскресенье, 17 января, российская дипмиссия в ОАЭ.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Причина смерти не называется.

Кузнецов был назначен российским послом в ОАЭ в апреле 2019 года. До этого он возглавлял дипмиссию РФ в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали по совместительству.