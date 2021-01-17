Гражданин Китая погиб при обрушении в шахте в Туве

Обрушение произошло в шахте в Тоджинском районе на территории Республики Тыва. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в республиканской службе ГО и ЧС.

По предварительным данным, в шахте в момент происшествия находились 42 человека. Три работника были на аварийном участке, двоим из них удалось выбраться самостоятельно, пишет «Газета.ру».

Один человек погиб. Им оказался гражданин Китая.

30 декабря 2020 года четыре человека погибли в шахте «Весенняя Аралчинская» в Актюбинской области Казахстана. Еще один человек получил травмы. По предварительной информации, трагедия могла произойти при проведении взрывных работ.