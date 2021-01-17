Почтовые ящики убрали в городах США перед инаугурацией Байдена

Перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена в некоторых крупных городах страны временно убрали почтовые ящики, данная мера проведена в целях безопасности. Об этом сообщает в воскресенье, 17 января, Fox News со ссылкой на заявление Почтовой службы США.

«Это часть нашей обычной процедуры, направленной на обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов во время протестов или когда большие толпы собираются возле почтовых отделений, на почтовых маршрутах или у почтовых ящиков», — сказал представитель службы Дэвид Партенхаймер.

Сообщается, что почтовые ящики уберут как минимум в 17 штатах. В Вашингтоне они будут либо сняты, либо закрыты. Кроме того, в городе в день инаугурации Байдена закроют 14 почтовых отделений.

По словам Партенхаймера, в 2017 году в ходе инаугурации действующего президента США Дональда Трампа в столице предпринимались аналогичные меры безопасности. Из-за сообщений о «запланированных протестах» ящики убрали и в других городах страны.

15 января глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер заявил, что американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации Байдена готовы к появлению экстремистов и ультраправых сил.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте действующего главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации Байдена, которая назначена на 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января.