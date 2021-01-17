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В Узбекистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

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В Узбекистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр подземных толчков находился в Афганистане. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

«17 января в 01:02 (23:02 мск 16 января) в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его координаты: 36,43 градуса северной широты, 70,64 градуса восточной долготы. Глубина — 200 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 552 км в юго-восточном направлении», — сказано в сообщении ведомства.

Сила подземных толчков в Ташкенте составила 2–3 балла, в большинстве областных центров страны — 2 балла.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

15 января землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали у берегов Камчатки. Подземных толчков местные жители не ощутили.

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