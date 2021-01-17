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Россия возобновляет полеты в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар

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Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией с 27 января. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом 16 января.

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Отмечается, что полеты в эти страны будут отправляться несколько раз в неделю. Так, два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва–Ханой, Москва–Дели, Москва–Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки. Из Москвы в Доху самолеты будут направляться трижды в неделю.

Как объяснили в оперштабе, решение о возобновлении авиасообщения было принято в соответствии со следующими критериями: в течение двух недель в стране случаи заболевания COVID-19 не должны превышать 40 новых случаев на 100 тыс. населения, за 14 дней суточный прирост новых случаев не должен быть более 1%, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции за семь дней не более 1.

Также 16 января оперштаб объявил об увеличении регулярных рейсов между Россией и Египтом до пяти в неделю.

14 января стало известно о возобновлении с 20 января рейсов Singapore Airlines Сингапур–Москва.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса в мире. Было разрешено только возвращать россиян в РФ.

Позднее, в августе, для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.

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