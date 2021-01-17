Шрёдер раскритиковал споры о вступлении Украины и Грузии в НАТО

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер обрушился с критикой на дискуссии о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, заявив, что Крым воссоединился с Россией из-за политики расширения Североатлантического альянса на восток. Интервью с политиком опубликовало издание Der Spiegel в субботу, 16 января.

Шрёдер вспомнил, что, когда он был канцлером (1998–2005 годы), многие восточноевропейские страны вступили в НАТО и ЕС, и это, по словам политика, «было их правом».

«Однако на этом всё не закончилось, поскольку начались дискуссии, в первую очередь со стороны Америки, о том, чтобы взять в НАТО Грузию и Украину. Это было не чем иным, как стратегией окружения против России, которая в то время была более открыта к кооперации с Европой и НАТО», — отметил Шрёдер.

Рассуждая о воссоединении Крыма и РФ, экс-канцлер ФРГ отметил, что «ни один российский президент не вернет Крым Украине».

6 января вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на воинские звания по стандартам НАТО. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что это решение подтолкнет кадровые органы перейти на «новую философию работы», предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру.

В марте 2020 года стало известно, что в пригороде Тбилиси началось строительство командного пункта НАТО. Работы планируется завершить в 2021-м. Ожидается, что в 2022 году командно-учебный центр примет военные учения НАТО–Грузия.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.