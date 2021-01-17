Британский журналист предрек распад Соединенного Королевства

Британский журналист, бывший сотрудник «Би-би-си» Гевин Эслер в своей неизданной монографии «Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций» предупреждает о серьезном кризисе в Великобритании, результатом которого может стать распад государства. Цитаты из книги в воскресенье, 17 января, приводит газета Daily Mail.

По мнению автора, родившегося в Шотландии, у большинства шотландцев существует несколько идентичностей, и жители этой части Соединенного Королевства ощущают себя как шотландцами, так и британцами и европейцами. Однако Brexit нанес удар по подобной самоидентификации,и теперь многие из голосовавших на референдуме 2014 года против отделения Шотландии готовы поддержать независимость региона от Британии.

«Большинство шотландцев испытывают отвращение от событий в Вестминстере с 2016 года, в особенности от Brexit и от того, в чем они видят некомпетентность Бориса Джонсона (премьер-министра Великобритании. — Ред.) и его правительства», — пишет Эслер.

Он приводит слова первого министра Шотландии Николы Стерджен, которая полагает, что многие шотландцы верят в существование глубокого демократического дефицита для их нации, поскольку их мнение в этом и других вопросах не принимается во внимание, и если они и хотят покинуть какой-либо союз, то это Соединенное Королевство.

«Я пришел к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон», — подчеркивает публицист.

По словам журналиста, Джонсону и его кабинету не удалось сплотить нацию даже во время пандемии, и теперь государство объединено «только по названию». Эслер указывает на серьезную децентрализацию борьбы с пандемией в разных частях государства, подчеркивая общую неоднородность страны на примере различий работы в разных частях Великобритании системы здравоохранения, образования, СМИ, отличий в праве и даже разного статуса королевы в англиканской и шотландской церквях.

Публицист в своей книге описывает несколько вариантов итогов британского кризиса.

«Один из них заключается в том, что в кипящей ярости английского национализма мы становимся свидетелями первых тихих предзнаменований о том, как закончится Британия. Вторая возможность — это недовольство окажется катализатором для переосмысления Великобритании как некоего еще неясного, но тем не менее вновь воссозданного Соединенного Королевства. Третий вариант — сохранение статус-кво, но после Брексита это уже невозможно», — считает он.

Автор убежден, что отделение Шотландии и, возможно, Северной Ирландии от Англии приведет к полномасштабному политическому кризису, который «будет гораздо более сложным, грязным, дорогостоящим и горьким, чем даже Brexit».

1 января первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна уже в качестве независимого государства скоро вернется в состав Евросоюза. Ранее она заявляла, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой на референдуме о Brexit в 2016 году проголосовало против Brexit. — покидать Евросоюз не захотели 62% шотландцев.

Переходный период по Brexit завершился 1 января 2021 года. Великобритания была членом ЕС в течение 47 лет. Официально Соединенное Королевство вышло из Европейского союза 1 января 2019 года.

9 августа Джонсон выразил опасения, что Северная Ирландия и Шотландия захотят отделиться от страны после Brexit. Он распорядился оказать регионам помощь.