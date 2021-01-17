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Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в гибели ее кошек

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Младшая сестра поп-певицы Бритни Спирс Джейми Линн Спирс обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в смерти своих кошек. Об этом сообщил портал TMZ.

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По словам девушки, кошки не слышат работающего бесшумно мотора электрокара Tesla и из-за этого оказываются под колесами транспортных средств. Сестра популярной исполнительницы не уточнила, как произошли наезды, однако констатировала, что происшествия завершались трагично.

Спирс призвала довести информацию о гибели кошек до Илона Маска.

«Я даже не хочу считать, сколько кошек мы потеряли. Tesla — это тихий убийца кошек, и это проблема, которую мы действительно должны решить. Нужно, чтобы машина издавала какой-то звук, который встревожит животных, чтобы они могли вовремя убежать», — цитирует портал Спирс 15 января.

Электромобили не издают много шума. По новым правилам эксплуатации, американские электромобили должны подавать сигналы при движении со скоростью менее 18,6 миль в час (30 км/ч).

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