Джулиани заявил о своем участии в защите Трампа по делу об импичменте

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал телеканалу ABC News, что входит в команду защиты президента по делу об импичменте.

По его словам, защита намерена доказывать, что утверждения президента о мошенничествах на выборах не являются подстрекательством к насилию. Кроме того, Джулиани добавил, что в ходе защиты представит доказательства о нарушениях на прошедших в ноябре 2020 года выборах главы государства.

Адвокат объяснил, что по линии обвинения получается, что любой, кто говорит о мошенничестве на выборах подстрекает жителей к насилию, так как эти слова являются ложью. По словам Джулиани, если удастся доказать, что нарушения действительно были, то подобная точка зрения станет легитимной.

Также адвокат главы Белого дома заявил, что Трамп должен признать процесс по импичменту незаконным и отклонить его, если процесс дойдет до суда.

13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.