Минюст США планирует изучить феномен «внутренней радикализации» американцев

Министерство юстиции США выделит до $8 млн на реализацию программы по изучению феномена «внутренней радикализации» граждан страны. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего гранта.

Потенциальным участникам программы ведомство предлагает работу по нескольким приоритетным направлениям. В их число вошли изучение вопросов реинтеграции нарушителей в общество, а также анализ практик профилактики терроризма.

«В рамках данной заявки Национальный институт правосудия запрашивает предложения по реализации тщательных исследовательских и аналитических проектов, направленных на углубление понимания внутренней радикализации как явления, а также на совершенствование доказательных стратегий для ее эффективного пресечения и недопущения», — отмечается в тексте.

На реализацию инициативы минюст США предполагает выдать от шести до 11 грантов — каждый на сумму до $750 тыс.

Подать заявку на участие в программе могут в том числе коммерческие и некоммерческие организации, правительства штатов и учреждения высшего образования.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.