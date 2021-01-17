Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Египте приступили к клиническим испытаниям вакцины «Спутник V»
Мир
У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала вооруженного мужчину
Общество
В ряде регионов водителям разрешат не возить с собой права
Мир
В Бухаресте возникли трудности с регистрацией для прививки от COVID-19
Мир
В американских тюрьмах решили временно усилить меры безопасности
Мир
Австрия продлит жесткий локдаун из-за коронавируса до 7 февраля
Мир
Глава Parler вместе с семьей вынужден скрываться из-за угроз
Общество
Вильфанд пообещал москвичам на Крещение до минус 28 градусов
Наука
NASA провело огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

Сорокин пропустил 5 шайб в дебютном матче в НХЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу, 16 января.

Кови пока горячо: звездный новичок «Авангарда» снова набрал очки в КХЛ
Гол и передача Ковальчука помогли омичам обыграть «Металлург»

Ворота «Айлендерс» вместо травмированного россиянин Семена Варламова защищал его соотечественник Илья Сорокин, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. Он отразил 27 бросков из 32, пишет «Спорт-Экспресс».

Шайбы забросили Павел Бучневич (3-я и 26-я минуты), Артемий Панарин (14, 55) и Каапо Какко (36). Болгарский Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 23 броска.

Сорокин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», из которого в 2014 году он перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев Сорокин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19, всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 313 матчей, одержав 184 победы в основное время.

Ранее, 11 января, сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошли в топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии лиги.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021