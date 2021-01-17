Сорокин пропустил 5 шайб в дебютном матче в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу, 16 января.

Ворота «Айлендерс» вместо травмированного россиянин Семена Варламова защищал его соотечественник Илья Сорокин, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. Он отразил 27 бросков из 32, пишет «Спорт-Экспресс».

Шайбы забросили Павел Бучневич (3-я и 26-я минуты), Артемий Панарин (14, 55) и Каапо Какко (36). Болгарский Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 23 броска.

Сорокин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», из которого в 2014 году он перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев Сорокин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19, всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 313 матчей, одержав 184 победы в основное время.

Ранее, 11 января, сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошли в топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии лиги.