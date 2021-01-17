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Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

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Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана из-за образования волн высотой до 10 м. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю в воскресенье, 17 января.

Отмечается, что днем 18 января в Тихом океане в Алеутском районе ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Данное явление сохранится до вечера 19 января. Также сообщается, что ветровое волнение моря угрозы расположенным на побережье населенным пунктам угрозы не представляет.

Кроме того, в МЧС призвали руководителей судоходных компаний, чьи суда могут находиться в данный период времени в указанных районах, принять повышенные меры предосторожности.

«В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации», — уточняется на сайте краевого управления МЧС.

Экстренное предупреждение было объявлено в Приморье на 15–16 января из-за циклона с сильным снегом и штормовым ветром. По данным МЧС, на дорогах возможны гололедица и снежный накат, а в прибрежных районах прогнозируется метель при ветре 20–25 м/с.

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