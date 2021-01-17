В городах США убрали почтовые ящики ради безопасности перед инаугурацией

Перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена в целях безопасности во многих крупных американских городах временно убрали некоторые почтовые ящики. Об этом в субботу, 16 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Почтовой службы США.

«Это часть нашей обычной процедуры, направленной на обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов во время протестов или когда большие толпы собираются возле почтовых отделений, на почтовых маршрутах или у почтовых ящиков», — объяснил представитель ведомства Дэвид Партенхаймер.

Почтовые ящики будут временно отсутствовать по меньшей мере в 17 штатах.

В Вашингтоне почтовые ящики будут либо убраны, либо закрыты на замки. Кроме того, 14 почтовых отделений будут закрыты в день инаугурации.

Как добавил Партенхаймер, в 2017 году во время инаугурации Дональда Трампа, ведомство предпринимала в столице такие же меры безопасности.

По его словам, в этом году в связи с сообщениями о «запланированных протестах или других ситуациях, связанных с большими скоплениями людей» ящики убрали и в других городах.

Ранее в субботу полиция Капитолия задержала вооруженного жителя американского штата Вирджинии, который пытался пройти через КПП по поддельному пропуску на инаугурацию.

Накануне глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер заявил, что американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена готовы к появлению экстремистов и ультраправых сил. Он отметил, что ФБР активно проверяет информацию, в том числе отслеживает социальные сети и интернет.

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Ранее, 10 января, национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации Байдена. Согласно информации газеты Politico, правоохранительные органы Вашингтона считают, что взрывные устройства, установленные в Вашингтоне на прошлой неделе, не были единичными. Отмечается, что подозреваемый до сих пор не задержан.