Синоптики рассказали о погоде в Москве на 17 января

Морозная погода с небольшими снегопадами ожидается в столичном регионе в воскресенье, 17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем в Москве термометры покажут от 17 до 15 градусов ниже нуля, ночью похолодает до минус 20 градусов.

Скорость северного ветра не превысит 7 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 20 до 15 градусов мороза, ночная — от минус 23 до 18 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление до температур близких к нулю придет в центр Европейской России в пятницу, 22 января.