В МЧС рассказали о правилах проезда по ледовой переправе

Выезжать на лед на автомобиле можно только в разрешенных для этого местах, машина должна двигаться медленно и не должна быть перегружена. Об этом в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали «РИА Новости».

Выезжать на лед легковые автомобили могут только при толщине более 35 см в местах санкционированных ледовых переправ. Согласно сообщению, автовладельцы должны помнить, что выезжать на переправу необходимо медленно, без толчков и торможений.

При этом машина не должна быть перегружена. Также запрещено останавливаться, передвигаться рывками, а также обгонять автомобили, заправлять их горючим и разворачиваться.

Что касается пешей переправы одного человека, лед считается безопасным при толщине не менее 10 см. Организованные пешие переправы безопасны при толщине льда от 15 см.

Правила пользования ледовыми переправами и наплавными мостам в России вступили в силу 1 января 2021 года. Ими определяются права и обязанности владельцев сооружений и их пользователей.

Как следует из документа, подписанного 30 сентября 2020 года, при пользовании ледовой переправой граждане обязаны соблюдать правила безопасности и весовые параметры допустимых нагрузок на переправе. Перед началом движения пассажиры должны ознакомиться со схемой сооружения, где отмечены опасные участки, номера телефонов подразделений аварийно-спасательных служб и формирований.