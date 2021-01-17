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Вильфанд пообещал москвичам на Крещение до минус 28 градусов
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Вильфанд пообещал москвичам на Крещение до минус 28 градусов

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил в воскресенье, 17 января, что в Крещенскую ночь (19 января) жителей московского региона ожидает мороз до минус 24 градусов, а местами и до минус 28, передает «РИА Новости».

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«В ночь ... минус 21-26 градусов, в пониженных местах до минус 28 градусов. Совсем не жарко в Крещенскую ночь. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная», — отметил метеоролог.

Как уточнил Вильфанд, днем погода тоже радовать не будут. Температура воздуха будет держаться в диапазоне от 15 до 20 градусов мороза.

Ранее, 16 января, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в этом году на фоне распространения коронавируса. Он добавил, что и сам принял аналогичное решение и предположил, что из-за ситуации с коронавирусом немногие в текущем году будут соблюдать такую традицию.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.

Крещение и Богоявление — один из главных христианских праздников — отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник в храмах совершается чин великого освящения воды. В это время верующие окунаются в освященную прорубь (иордань).

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