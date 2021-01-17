Задержанного с пистолетом рядом с Капитолием мужчину отпустили

Американца, которого ранее задержали с пистолетом рядом с Капитолием в Вашингтоне, отпустили из-под стражи, он заявил, что работает в частной охране и имеет право на ношение оружия в своем штате Виргиния. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Washington Post.

По словам мужчины, которого зовут Весли Аллен Биллер, его задержание было «просто ошибкой».

Он объяснил, что последнюю неделю работал в Вашингтоне в частной охране. По словам Биллера, он опаздывал на работу и забыл, что выехал из дома, оставив оружие в машине. Мужчина отметил, что имеет право на ношение оружия в своем штате, он также опроверг сообщения СМИ, что имел при себе 500 патронов.

«Я подъехал к контрольному пункту, после того как потерялся в Вашингтоне, потому что я деревенский парень. Я показал свой инаугурационный бейдж, который мне выдали... Я просто забыл вынуть его (оружие - ред.) из пикапа до того, как отправился на работу. Я не знаю законов Вашингтона,... я не преступник», — заявил Биллер.

Биллеру разрешили возвращаться в город только для появления в суде и встречи с адвокатом.

Ранее сообщалось, что полиция Капитолия задержала жителя штата Вирджинии, который пытался пройти через КПП по поддельному пропуску на инаугурацию. У него был полуавтоматический пистолет Glock, а также, как сообщалось, более 500 патронов, гильзы от дробовика и магазин для пистолета. Мужчина был арестован.

Накануне глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер заявил, что американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена готовы к появлению экстремистов и ультраправых сил. Он отметил, что ФБР активно проверяет информацию, в том числе отслеживает социальные сети и интернет.

11 января президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.