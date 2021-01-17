Иран пригрозил США международным судом из-за преследование дипломатов

Тегеран пригрозил Вашингтону международным судом в случае продолжения «действий против иранских дипломатов», сообщил 16 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает телеканал «Известия».

По словам Хатибзаде, американские власти давно преследуют иранских дипломатов и членов их семей в международных организациях на территории США, нарушая международное право. При этом он не уточнил, что именно привело к такому решению Тегерана.

Ноту передали США через посольство Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы Вашингтона в Исламской Республике.

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