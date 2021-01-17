На аукцион в США выставили уникальную банкноту в $20

На аукцион в США выставили уникальную купюру с наклейкой от банана. Как сообщает телеканал «Известия», стартовая цена лота — $57,5 тыс.

Речь идет о купюре в $20, на которой рядом с портретом 7-го президента США Эндрю Джексона наклеен стикер поставщика фруктов Del Monte. Особенность в том, что наклейка оказалась на банкноте в момент ее изготовления и на ней был отпечатан серийный номер, а также была поставлена печать Казначейства США.

Купюра уникальна тем, что наклейка выделяется и цветом, и на ощупь. Первым банкноту обнаружил студент из Огайо в 2003 году.

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