Австрия продлит жесткий локдаун из-за коронавируса до 7 февраля

Жесткий карантинный режим из-за коронавирусной инфекции в Австрии решили продлить до 7 февраля. Об этом сообщило издание Der Standart в воскресенье, 17 января.

Действующие на данный момент ограничительные меры, должны были закончиться 24 января, однако их решили продлить. Такое решение приняли губернаторы совместно с федеральным правительством.

Также сообщается, что с 8 февраля ограничения начнут постепенно снимать. В первую очередь откроются магазины и музеи, однако в них будут пускать посетителей только в масках, также необходимо соблюдение социальной дистанции.

Отели, рестораны и другие развлекательные заведения до конца февраля будут закрыты, однако возможность их открытия может быть рассмотрена в середине месяца по результатам числа новых случаев коронавируса в стране.

15 января сообщалось, что власти Австрии вводят обязательную онлайн-регистрацию для всех въезжающих в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 4 января, стало известно, что пять человек в Австрии заразились новыми штаммами коронавируса, выявленными в Великобритании и ЮАР.