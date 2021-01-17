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Австрия продлит жесткий локдаун из-за коронавируса до 7 февраля

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Жесткий карантинный режим из-за коронавирусной инфекции в Австрии решили продлить до 7 февраля. Об этом сообщило издание Der Standart в воскресенье, 17 января.

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Действующие на данный момент ограничительные меры, должны были закончиться 24 января, однако их решили продлить. Такое решение приняли губернаторы совместно с федеральным правительством.

Также сообщается, что с 8 февраля ограничения начнут постепенно снимать. В первую очередь откроются магазины и музеи, однако в них будут пускать посетителей только в масках, также необходимо соблюдение социальной дистанции.

Отели, рестораны и другие развлекательные заведения до конца февраля будут закрыты, однако возможность их открытия может быть рассмотрена в середине месяца по результатам числа новых случаев коронавируса в стране.

15 января сообщалось, что власти Австрии вводят обязательную онлайн-регистрацию для всех въезжающих в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 4 января, стало известно, что пять человек в Австрии заразились новыми штаммами коронавируса, выявленными в Великобритании и ЮАР.

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