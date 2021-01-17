В американских тюрьмах решили временно усилить меры безопасности

Федеральное бюро тюрем США сообщило о введении дополнительных мер безопасности в исправительных учреждениях страны, на ближайшее время будут ограничены контакты заключенных с членами семей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Отмечается, что такое решение принято «в свете текущих событий в стране». О чем именно идет речь не уточняется, однако американские СМИ обращают внимание, что заявление было распространено за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена и после беспорядков в Вашингтоне.
«Эта мера предпринимается для поддержания безопасности и упорядоченного функционирования наших учреждений, а также для обеспечения бесперебойной безопасности нашего персонала, заключенных и общественности», — говорится в сообщении.
В бюро добавили, что отбывающим наказание «предоставят доступ к телефону и электронной почте». В ведомстве также выразили надежду на то, что дополнительные ограничения будут действовать в течение «короткого периода времени».
Телекомпания CBS поясняет, что, помимо запрета на посещения родственников, заключенным большую часть дня будет запрещено покидать свои камеры.
Ранее сообщалось, что американские авиакомпании в четверг, 14 января, объявили о запрете сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в Вашингтон в дни перед инаугурацией Байдена.
В этот же день стало известно, что 13 станций метро в центре Вашингтона будут закрыты примерно на неделю в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.
Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
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После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
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Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart