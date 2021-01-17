В американских тюрьмах решили временно усилить меры безопасности

Федеральное бюро тюрем США сообщило о введении дополнительных мер безопасности в исправительных учреждениях страны, на ближайшее время будут ограничены контакты заключенных с членами семей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Отмечается, что такое решение принято «в свете текущих событий в стране». О чем именно идет речь не уточняется, однако американские СМИ обращают внимание, что заявление было распространено за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена и после беспорядков в Вашингтоне.

«Эта мера предпринимается для поддержания безопасности и упорядоченного функционирования наших учреждений, а также для обеспечения бесперебойной безопасности нашего персонала, заключенных и общественности», — говорится в сообщении.

В бюро добавили, что отбывающим наказание «предоставят доступ к телефону и электронной почте». В ведомстве также выразили надежду на то, что дополнительные ограничения будут действовать в течение «короткого периода времени».

Телекомпания CBS поясняет, что, помимо запрета на посещения родственников, заключенным большую часть дня будет запрещено покидать свои камеры.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании в четверг, 14 января, объявили о запрете сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в Вашингтон в дни перед инаугурацией Байдена.

В этот же день стало известно, что 13 станций метро в центре Вашингтона будут закрыты примерно на неделю в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.