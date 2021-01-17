В Бухаресте возникли трудности с регистрацией для прививки от COVID-19

У жителей Бухареста возникли проблемы с регистрацией для прививки от COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 16 января, Национальный комитет по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

«Количество заявок превысило возможности предоставления вакцины в настоящий момент, что вызвало недовольство среди обращающихся. Напоминаем, что запись на вакцинацию зависит от количества доз вакцины, имеющихся в наличии в момент записи, а также от динамики заявок в соответствующий момент», — говорится в сообщении.

По данным комитета, предстоящие 20 дней (18 января – 6 февраля) на вакцинацию в румынской столице записались 62 182 человека, и свободных мест больше нет. В ведомстве подчеркнули, что в Румынии дозы препарата «предоставляются в соответствии с графиком поставок компанией-производителем» и добавили, что по мере поступления лекарства программа на веб-сайте обновляется и «позволяет продолжить процесс записи на вакцинацию».

Отмечается, что из-за потока желающих сайт рухнул примерно на три часа. Вакцинация осуществляется в Румынии двумя препаратами — Pfizer-BioNTech и Moderna.

В пятницу в стране начался второй этап национальной кампании вакцинирования населения от коронавируса во время которой прививку получат граждане из категорий риска (лица старше 65 лет и с хроническими заболеваниями), а также работники госучреждений, предприятий пищевой промышленности, транспорта. На первом этапе прививка была сделана работникам здравоохранения и социальных служб. На третьем, в апреле, привиться сможет сделать по желанию каждый житель страны.

По данным портала Wordometer на 16 января, с начала пандемии в Румынии зафиксировано около 691,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 17,2 тыс. человек, вылечились более 620 тыс. пациентов.