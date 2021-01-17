Вильфанд рассказал о потеплении в центре Европейской России к 22 января

Потепление до температур близких к нулю придет в центр Европейской России в пятницу, 22 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на среду, 20 января, температуры будут еще около -20, днем термометры покажут -10 градусов, передает «РИА Новости».

«Дальнейший этап поступления теплых воздушных масс с юго-запада приведет к тому, что ночные температуры будут от -10 до -15, а дневные уже будут -3...-5. К концу рабочей недели (температуры. — Ред.) будут стремиться к нулевой отметке», — сказал Вильфанд.

Ученый уточнил, что оттепель синоптики не прогнозируют, а только приближение температуры к нулю.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в России в феврале ожидается температура в пределах и выше климатической нормы. Она также напомнила, что февраль является переходным месяцем — если в начале среднесуточная температура воздуха составляет -10 градусов, то к концу уже -5 градусов.