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Снегопад принес в Москву до 9 мм осадков

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Снегопад в Москве к вечеру субботы, 16 января, принес до 9 мм осадков, что составляет порядка 20% месячной нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 9 мм осадков было зарегистрировано на ВДНХ, в районе Тушино выпало 7 мм, в центре столицы — 8 мм, передает «РИА Новости».

Ранее синоптик сообщила, что месячная норма осадков для ВДНХ — 44 мм. Это значит, что в субботу на город выпало порядка 20% месячной нормы осадков.

14 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снегопад, обрушившийся на Москву, был вызван приходом балканского циклона.

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