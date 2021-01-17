В Нью-Йорке сожгли исторический «Дом Хэллоуина» Церкви сатаны

Так называемая Церковь Сатаны потеряла один из своих главных объектов культа — исторический «Дом Хэллоуина», который находится к северу от американского Нью-Йорка. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как сообщили в местной полиции, дом был подожжен неизвестным. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен мужчина в капюшоне и с маской на лице, который ранним утром появился у дома с двумя канистрами, разлил из них жидкость на крыльцо и поджег ее.

Также сообщается, что в момент пожара в здании находились два человека, им удалось вовремя выйти из него и они не пострадали.

Дом был построен в 1900 году и изначально принадлежал семье Аддамс. Он был украшен дьявольскими скульптурами и служил местом сбора, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Как пишет издание, дом вряд ли будет восстановлен из-за обширного ущерба от пожара.

16 января сообщалось, что на Занзибаре сгорел пятизвездочный отель Blue Bahari. Информации о пострадавших не поступало, гости отеля были расселены по другим гостиницам.