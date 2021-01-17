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Американский телеканал составил список самого наглого вранья Трампа

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Телеканал CNN в субботу, 16 января, представил список из 15 случаев вранья действующего президента США Дональда Трампа гражданам страны во время своего правления. Среди них утверждения о том, что пандемия коронавирусной инфекции находится под контролем, обвинения конгрессмена в поддержке террористов, неточности в цифрах о товарообороте с Китаем.

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Аналитик телеканала Дэниэл Дэйл, указывает на то, что даже свое президентство Трамп начал с вранья. Во время его инаугурационной речи в январе 2017 года в Вашингтоне пошел дождь. Однако позже в этот же день на балу в честь церемонии президент заявлял, что дождь не начинался, пока он не закончил говорить.

По мнению журналиста, самой опасной ложью были заявления американского лидера о подконтрольности эпидемии COVID-19. В марте 2020 года во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что несмотря на заразность коронавируса, он «находится под полным контролем» властей. Эти слова уже тогда расходились с оценками пандемии со стороны экспертов из области здравоохранения.

Тройку замыкает заявление главы государства в 2019 году о том, что ураган Дориан опасен для штата Алабама. После этого метеослужба опровергла эту данные, однако Трамп не захотел признавать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов.

В списке президентского вранья также фигурирует искажение цитаты 2013 года конгрессмена от демократов Ильхама Омара для доказательства его поддержки террористов из Аль-Каиды (организация запрещена в РФ); неточные заявления президента о торговле с Китаем; утверждение, что именно он добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она была одобрена еще Бараком Обамой. Трамп также заявлял, что «шум ветряных мельниц вызывает рак».

По словам автора списка, самой «бесстыдной» ложью главы Белого дома стали его заявления о радикальных взглядах своего соперника по предвыборной кампании 2020 года Джо Байдена. В этом же пункте упоминаются слова Трампа в сентябре 2020 года, что Байден разрушит существующую систему здравоохранения США.

Отмечается, что немалая часть лжи президента не имела никакого политического смысла.

13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу» Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главе Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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