Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала вооруженного мужчину
Мир
Администрация Байдена ведет переговоры с Ираном по ядерной сделке
Общество
В РФ вступил в силу закон о допустимом весе посылок для заключенных
Мир
Швейцарская компания не стала комментировать сообщения о планах по СП-2
Общество
Прививку от COVID с 17 января можно сделать в выездном пункте в ГУМе
Спорт
Решение по месту проведения ЧМ по хоккею могут принять 18 января
Спорт
Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры
Происшествия
Движение транспорта на 24 км МКАД восстановлено
Спорт
«Спартак» подписал контракт с нидерландским полузащитником Хендриксом

Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на МКАД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три автомобиля, в том числе такси и грузовик, столкнулись на 46 км внешней стороны МКАД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы в воскресенье, 17 января.

Отмечается, что ДТП произошло в районе пересечения МКАД с Киевским шоссе. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

Также в департаменте сообщили, что грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть. В районе ДТП образовалась пробка длиной 2 км. На данный момент проезжая часть по внутренней стороне МКАД освобождена в полном объеме.

16 января сообщалось, что водитель каршерингового авто сбил толпу людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. ДТП случилось на улице Шаврова. Момент инцидента был зафиксирован видеокамерой.

В результате происшествия потерпевшие получили не очень серьезные травмы, однако одну пострадавшую все же пришлось доставить в больницу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021