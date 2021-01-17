Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на МКАД

Три автомобиля, в том числе такси и грузовик, столкнулись на 46 км внешней стороны МКАД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы в воскресенье, 17 января.

Отмечается, что ДТП произошло в районе пересечения МКАД с Киевским шоссе. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

Также в департаменте сообщили, что грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть. В районе ДТП образовалась пробка длиной 2 км. На данный момент проезжая часть по внутренней стороне МКАД освобождена в полном объеме.

16 января сообщалось, что водитель каршерингового авто сбил толпу людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. ДТП случилось на улице Шаврова. Момент инцидента был зафиксирован видеокамерой.

В результате происшествия потерпевшие получили не очень серьезные травмы, однако одну пострадавшую все же пришлось доставить в больницу.