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Совет мусульманского культа Франции согласовал хартию принципов ислама

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Руководители Совета мусульманского культа Франции в субботу, 16 января, согласовал хартию принципов ислама в стране. Об этом говорится в распространенном коммюнике, сообщает Le Journal du Dimanche.

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Как отмечается, председатель совета Мухаммед Муссауи и два его заместителя обсудили работу над хартией и на встрече с главой МВД страны Жеральдом Дерманеном передали ему согласованный текст документа.

В частности, в нем идет речь о совместимости ислама с принципами республики, неприемлемости его использования в политических целях, невмешательстве иностранных государств в осуществление мусульманского культа во Франции, о принципе равенства мужчин и женщин.

Проект хартии теперь должен быть утвержден всеми учреждениями, входящими в совет, после чего будет представлен президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

В субботу основные организации, входящие в Французский совет мусульманского культа, достигли соглашения о разработке новой хартии принципов, которая должна быть подписана в начале следующей недели. В ней настоятельно призывают различные мусульманские ассоциации неукоснительно уважать основные принципы республики, как того просил президент республики Эммануэль Макрон на встречи с ними в Елисейском дворце 18 ноября 2020 года.

20 ноября, Макрон заявил, что у французских имамов есть 15 дней на принятие хартии республиканских ценностей. Хартия подразумевает строгое отделение религии от образования и государства, а также запрет на иностранное вмешательство в жизнь мусульманских общин.

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