Эксперт рассказал об опасности заряжать смартфон в некоторых случаях

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, в каких случаях нельзя заряжать смартфон.

По словам эксперта, если батарея гаджета вздулась, его нельзя заряжать ни в коем случае. Также не рекомендуется подключаться к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми лучами солнца и нагрелся либо если он мокрый, передает агентство «Прайм».

Кузьменко отметил, что если существуют проблемы с зарядкой телефона, например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, в таком случае необходимо проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках.

«Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения», — пояснил специалист.

Если причина всё же в батарее, вероятнее всего, дело в износе или повреждении аккумулятора. Иногда такое происходит, если телефон роняли или если им пользуются уже в течение долгого времени. Кроме того, по словам Кузьменко, проблемы с аккумулятором могут появиться, если использовать некачественную зарядку.

В декабре врач-невролог Марат Якупов назвал способы снизить вред воздействия мобильного телефона на организм человека.