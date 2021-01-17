Конгрессмены проводят расследование в связи с беспорядками в Вашингтоне

Четыре комитета палаты представителей конгресса США начали расследование в связи с беспорядками, произошедшими в Вашингтоне 6 января. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз спецкомитета по разведке.

Проверку проводят также комитеты по внутренней безопасности, надзору и правительственной реформе и юридический комитет.

Конгрессмены намерены изучить события и разведданные, относящиеся к мятежу 6 января, а также связанные с ним угрозы для мирной передачи власти, включая инаугурацию.

«Комитеты планируют рассмотреть, что разведсообщество и федеральные правоохранители знали об угрозе насилия, была ли распространена эта информация, были ли угрозы как-то связаны с иностранным влиянием или попытками дезинформации», — говорится в сообщении.

Кроме того, конгрессмены собираются изучить, участвовал ли в беспорядках кто-либо из бывших или нынешних чиновников администрации, а также проанализировать ответные меры федеральных структур в связи с произошедшим.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.