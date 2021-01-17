Движение транспорта на 24 км МКАД восстановлено

Восстановлено движение наа подъеме на 24 км МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе, где ранее застряли грузовики. Об этом сообщается в воскресенье, 17 января, в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее движение было затруднено в обоих направлениях.

Ранее, 15 января, сообщалось, что пожар произошел в здании авторемонтного гаража в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила 50 кв. м, в результате повреждения получили три грузовика Renault.