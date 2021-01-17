Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала вооруженного мужчину
Мир
Администрация Байдена ведет переговоры с Ираном по ядерной сделке
Общество
В РФ вступил в силу закон о допустимом весе посылок для заключенных
Мир
Швейцарская компания не стала комментировать сообщения о планах по СП-2
Общество
Прививку от COVID с 17 января можно сделать в выездном пункте в ГУМе
Спорт
Решение по месту проведения ЧМ по хоккею могут принять 18 января
Спорт
Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры
Происшествия
Движение транспорта на 24 км МКАД восстановлено
Спорт
«Спартак» подписал контракт с нидерландским полузащитником Хендриксом

Россия возобновляет полеты в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия возобновит авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром с 27 января. Об этом сообщил в субботу, 16 января, оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Дали крылья: Россия возобновляет полеты в Японию, Сербию и на Кубу
Новые направления не выправят финансового положения авиакомпаний, считают эксперты

Международные рейсы в эти страны будут отправляться несколько раз в неделю.

Отмечается, что рейсы в Москва–Ханой будут осуществляться дважды в неделю; Москва–Дели - также два раза в неделю, Москва–Хельсинки — два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю; Москва–Доха — три раза в неделю.

Как отметили в оперштабе, решение принято в соответствии со следующими критериями: в течение двух недель в стране случаи заболевания COVID-19 не должны превышать 40 новых случаев на 100 тыс. населения, за 14 дней суточный прирост новых случаев не должен быть более 1%, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции за семь дней не более 1.

Ранее 16 января оперштаб объявил об увеличении регулярных рейсов между Россией и Египтом до пяти в неделю.

14 января стало известно, что авиакомпания Singapore Airlines вернется к осуществлению регулярных рейсов из Сингапура в Москву и обратно с 20 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021