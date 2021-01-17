Россия возобновляет полеты в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар

Россия возобновит авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром с 27 января. Об этом сообщил в субботу, 16 января, оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Международные рейсы в эти страны будут отправляться несколько раз в неделю.

Отмечается, что рейсы в Москва–Ханой будут осуществляться дважды в неделю; Москва–Дели - также два раза в неделю, Москва–Хельсинки — два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю; Москва–Доха — три раза в неделю.

Как отметили в оперштабе, решение принято в соответствии со следующими критериями: в течение двух недель в стране случаи заболевания COVID-19 не должны превышать 40 новых случаев на 100 тыс. населения, за 14 дней суточный прирост новых случаев не должен быть более 1%, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции за семь дней не более 1.

Ранее 16 января оперштаб объявил об увеличении регулярных рейсов между Россией и Египтом до пяти в неделю.

14 января стало известно, что авиакомпания Singapore Airlines вернется к осуществлению регулярных рейсов из Сингапура в Москву и обратно с 20 января.