В РФ вступил в силу закон о допустимом весе посылок для заключенных

Закон, который устанавливает максимальный вес посылок и бандеролей, адресуемых заключенным, вступил в силу в России с 17 января.

Теперь максимальный вес бандероли составит 5 кг, а посылок и передач — 20 кг. Кроме того, по новому законодательству получить необходимые лекарства заключенные смогут только посредством посылки или передачи, бандероли из этого списка исключены.

Отмечается, что до сегодняшнего дня в Уголовно-исполнительном кодексе максимальный вес посылки определялся для осужденных только почтовыми правилами. Однако, у разных почтовых операторов данные правила различаются. Например, у «Почты России» максимальный вес составляет 20 кг, а у EMS — 31 кг.

В декабре 2020 года сообщалось, что Министерство юстиции планирует перенос всех колоний и СИЗО из российских городов, пилотный проект находится в разработке.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий размещать в одной колонии-поселении впервые осужденных и ранее судимых граждан.

29 сентября в России вступил в силу закон, который позволяет переводить осужденного в колонии, находящиеся в регионах вблизи его дома или места проживания близких родственников. Прежние правила предусматривали отправку осужденных в колонии того региона, где они жили или были осуждены.